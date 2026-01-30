Сайт Конференция
This_is_the_way
Apple планирует значительно расширить свое присутствие на рынке ИИ в 2026 году
Apple планирует в 2026 году контратаковать на рынке ИИ, выпустив новые устройства, такие как AI Pin и HomePad, и кардинально обновив Siri за счет интеграции модели Google Gemini. Это позволит компании наверстать упущенное и усилить конкуренцию с OpenAI и Samsung.

Компания Apple готовит масштабное наступление на рынок искусственного интеллекта в 2026 году. Основные усилия будут сосредоточены на выпуске новых устройств, глубокой интеграции модели Gemini от Google и полном обновлении голосового помощника Siri. Это станет ответом на растущую конкуренцию со стороны OpenAI и Samsung.

Изображение: www.idropnews.com

Согласно данным из отрасли, Apple разрабатывает носимый AI-гаджет под кодовым названием «Apple Pin». Устройство размером с AirTag, но толще, будет крепиться на одежду. Ожидается, что оно получит две камеры, несколько микрофонов, динамик и физическую кнопку для взаимодействия с AI. Основная функция устройства — это получение информации об окружающих объектах и голосовое общение с искусственным интеллектом в реальном времени. Пробный запуск может состояться в начале 2027 года.

Параллельно ведется работа над домашним хабом «HomePad» с экраном 6–7 дюймов. Устройство на чипе A18 будет предназначено для управления умным домом, видеозвонков через FaceTime и работы с обновленной Siri. Его выход был отложен до готовности новой версии помощника.

Ключевым элементом «контратаки» Apple станет интеграция AI-модели Gemini от Google. В отличие от Samsung, которая использует Gemini как отдельное приложение, Apple планирует внедрить ее на системном уровне. Фактически, Gemini заменит «мозг» Siri, сохранив привычный для пользователей интерфейс. Это позволит помощнику лучше понимать контекст, анализировать информацию на экране и выполнять сложные операции в приложениях. С выходом iOS 27 осенью 2026 года Siri получит интерфейс чат-бота, сохранив при этом голосовые функции. Помощник научится поддерживать длительные диалоги, запоминать контекст разговора, генерировать изображения и суммировать информацию. Часть расширенных функций может стать платной в рамках подписки «Apple Intelligence Plus» или войти в пакет «Apple One».

Развитие AI у Apple ранее сдерживалось политикой конфиденциальности и оттоком кадров. Партнерство с Google позволит ускорить развитие, однако компания продолжит работать над собственными AI-решениями. Официальные анонсы ожидаются на конференции для разработчиков WWDC в июне 2026 года.

Основными конкурентами Apple остаются Samsung с её Galaxy AI, Google с Pixel и OpenAI, который совместно с бывшим дизайнером Apple Джони Айвом разрабатывает собственное аппаратное обеспечение. Успех стратегии будет зависеть от того, насколько гладко и эффективно новые AI-возможности будут интегрированы в экосистему Apple.

#apple #samsung #искусственный интеллект #google #рынок #gemini #siri #open ai #airtag #facetime
Источник: chosun.com
