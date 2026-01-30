Спустя почти 136 лет после затопления на поверхности были обнаружены останки давно затонувшей шхуны Lawrence N. McKenzie

На пляже в штате Нью-Джерси посетители парка Island Beach State Park стали свидетелями необычного зрелища. Из-под песка показались массивные деревянные конструкции, которые оказались остатками шхуны «Lawrence N. McKenzie», затонувшей 21 марта 1890 года.

Шхуна длиной 30 метров совершала рейс из Пуэрто-Рико в Нью-Йорк с грузом апельсинов, когда попала в густой туман у побережья Барнегата. Судно село на мель и начало быстро наполняться водой. К моменту эвакуации в трюме уже было более 1,8 метра воды. Восемь членов экипажа и капитан (носивший то же имя, что и судно) были спасены, но сам корабль спасти не удалось.

Построенная в 1883 году в Эссексе (Массачусетс), шхуна провела в плавании менее семи лет. На момент крушения её стоимость оценивалась в $9 000, а груз апельсинов — в $2 000.

Как объясняют сотрудники парка, зимняя эрозия пляжа — это естественный циклический процесс. Волны и сезонные штормы смывают песок, обнажая то, что десятилетиями скрывалось под береговой линией.

«Большинство пляжей восстанавливаются во время спокойных летних месяцев, но нынешней зимой эрозия позволила заглянуть в морскую историю парка», — отметили в официальном заявлении.

Сотрудники парка наблюдают за исторической находкой до приезда морских археологов. Они предупреждают, что прикасаться к обломкам или пытаться взять их части запрещено законом.

«Нарушителям будут выписаны штрафы полицией парков Нью-Джерси», — подчеркнули официальные лица.

Это не первое кораблекрушение, обнаруженное в этом районе. Побережье Нью-Джерси известно как «кладбище Атлантики», где покоятся сотни судов разных эпох.