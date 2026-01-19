США впервые обошли СССР по накопленной грузоподъёмности ракет-носителей с 1957 года благодаря 600-му пуску Falcon 9 от SpaceX и развёртыванию Starlink

В 2025 году США превзошли Советский Союз по суммарной грузоподъемности всех запусков ракет-носителей, осуществлённых с начала космической эры. Ключевым фактором стал 600-й пуск Falcon 9 с 560 успешными посадками ступеней, что позволило достичь исторического паритета.

СССР десятилетиями лидировал благодаря массовым запускам «Союзов», «Протонов» и «Зенитов», накопив к 1991 году более 10 млн тонн грузоподъемности. В 2025 году США провели 190 пусков, из них 165 — SpaceX, против 17 российских и 70+ китайских.

Статистика учитывает максимальную грузоподъемность ракет, а не фактически выведенную массу. Развертывание 7 тыс. спутников Starlink укрепило доминирование США на коммерческом рынке запусков — 80% мирового объема.

В то же время тестовые пуски Starship подтвердили грузоподъемность свыше 150 тонн на низкую орбиту. Коммерческая эксплуатация ожидается с середины 2026 года с планом до 200 пусков ежегодно.

Китай за десятилетие увеличил количество запусков с 10 до 70+ в год, накопив 1,5–2 млн тонн грузоподъемности. Тестирование «Чанчжэн-9» (140 тонн) запланировано на 2026 год, однако отсутствие многоразовости уступает американским разработкам.

SpaceX обеспечивает 85% пусков США, значительно опережая конкурентов по частоте, стоимости и технологическому уровню.