700-летняя польская достопримечательность в 2025 году приняла 1,91 млн туристов — на 10% больше, чем годом ранее.

Соляная шахта Величка под Краковом (Польша), одна из самых известных достопримечательностей Польши, в 2025 году установила абсолютный рекорд посещаемости — 1,91 миллиона человек. Более 70 процентов гостей приехали из-за рубежа, что демонстрирует полное восстановление туристических потоков после спада, вызванного пандемией COVID-19. Президент предприятия Барбара Зебя-Годула отметила успешное преодоление кризисного периода и возврат к привычным показателям.

Лидером среди иностранных туристов стали британцы — 272 тысячи посетителей. На втором месте итальянцы с показателем 143 тысячи человек, третье место заняли французы — 87 тысяч. Значительно выросло число гостей из Германии, США, Испании и стран Азии. Для эффективного обслуживания такого количества людей с апреля 2025 года внедрили виртуальных ассистентов на базе искусственного интеллекта, разработанных краковской компанией ChatLab.

ИИ-чат-боты работают круглосуточно на двадцати языках, включая английский, немецкий, испанский, французский, итальянский и азиатские языки. В пик летнего сезона они обработали 17 процентов всех запросов посетителей, существенно разгрузив персонал. Система отвечает на вопросы о маршрутах экскурсий, бронировании билетов, правилах безопасности и особенностях подземного комплекса, что особенно важно для иностранных туристов.

Величка — одна из старейших соляных шахт Европы, добыча соли велась здесь с XIII века и снабжала весь континент. Подземный комплекс раскинулся на девяти горизонтах общей глубиной 327 метров. Шахта включает 26 стволов, более двух тысяч камер и 245 километров выработок, образующих настоящий подземный город. С 1978 года объект находится под охраной ЮНЕСКО как выдающийся памятник промышленной архитектуры и культуры.

Уникальные соляные скульптуры, часовня Святой Кинг, подземное озеро и исторические инструменты труда привлекают миллионы. В шахте поддерживается постоянная температура +17°C и влажность 70 процентов. Экскурсии проходят на глубине до 135 метров по специально оборудованным трассам общей протяжённостью 2,5 километра.

Внедрение ИИ-технологий стало важным шагом в адаптации исторического объекта к современным реалиям массового туризма. Система доказала свою эффективность в обеспечении высокого уровня сервиса без увеличения штата сотрудников.