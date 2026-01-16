Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
This_is_the_way
Польская соляная шахта Величка благодаря внедрению ИИ-ассистентов ставит рекорды посещаемости
700-летняя польская достопримечательность в 2025 году приняла 1,91 млн туристов — на 10% больше, чем годом ранее.

Соляная шахта Величка под Краковом (Польша), одна из самых известных достопримечательностей Польши, в 2025 году установила абсолютный рекорд посещаемости — 1,91 миллиона человек. Более 70 процентов гостей приехали из-за рубежа, что демонстрирует полное восстановление туристических потоков после спада, вызванного пандемией COVID-19. Президент предприятия Барбара Зебя-Годула отметила успешное преодоление кризисного периода и возврат к привычным показателям.

Лидером среди иностранных туристов стали британцы — 272 тысячи посетителей. На втором месте итальянцы с показателем 143 тысячи человек, третье место заняли французы — 87 тысяч. Значительно выросло число гостей из Германии, США, Испании и стран Азии. Для эффективного обслуживания такого количества людей с апреля 2025 года внедрили виртуальных ассистентов на базе искусственного интеллекта, разработанных краковской компанией ChatLab.

ИИ-чат-боты работают круглосуточно на двадцати языках, включая английский, немецкий, испанский, французский, итальянский и азиатские языки. В пик летнего сезона они обработали 17 процентов всех запросов посетителей, существенно разгрузив персонал. Система отвечает на вопросы о маршрутах экскурсий, бронировании билетов, правилах безопасности и особенностях подземного комплекса, что особенно важно для иностранных туристов.

Величка — одна из старейших соляных шахт Европы, добыча соли велась здесь с XIII века и снабжала весь континент. Подземный комплекс раскинулся на девяти горизонтах общей глубиной 327 метров. Шахта включает 26 стволов, более двух тысяч камер и 245 километров выработок, образующих настоящий подземный город. С 1978 года объект находится под охраной ЮНЕСКО как выдающийся памятник промышленной архитектуры и культуры.

Уникальные соляные скульптуры, часовня Святой Кинг, подземное озеро и исторические инструменты труда привлекают миллионы. В шахте поддерживается постоянная температура +17°C и влажность 70 процентов. Экскурсии проходят на глубине до 135 метров по специально оборудованным трассам общей протяжённостью 2,5 километра.

Внедрение ИИ-технологий стало важным шагом в адаптации исторического объекта к современным реалиям массового туризма. Система доказала свою эффективность в обеспечении высокого уровня сервиса без увеличения штата сотрудников.

#польша #туризм #рекорд #музей #достопримечательности #шахта #соль #краков #рекордный рост #величка
Источник: tvpworld.com
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Рассчитанные на десятилетия службы современные солнечные панели невозможно переработать
2
В Китае планируют построить гигантский стратосферный авианосец с боевой массой до 120 000 тонн
4
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
3
Готовится к выпуску новая часть «Приключений Петьки и Василия Ивановича»
+
Заслуженный юрист России Иван Соловьев предупредил о новой схеме мошенников с письмами от «Госуслуг»
2
Ремейк Prince of Persia The Sands of Time получил возрастной рейтинг от ESRB
+
Eidos Montreal работает над «АААА»-игрой на базе Unreal Engine 5
1
Пользователь повредил 16-контактный разъём ускорителя Nvidia H200 Hopper стоимостью 30 000$
3
Растущая сверхмассивная черная дыра медленно лишила древнюю галактику жизни
+
Пользователь отдал старый MacBook Pro в ремонт и получил взамен новую модель за $4000
+
В США провели испытания ротационного детонационного прямоточного двигателя для гиперзвуковых ракет
+
Вторая газовая турбина ГТЭ-170.1 готовится к отправке на Артёмовскую ТЭЦ-2
+
В США провели первую демонстрацию нанесения ударов с помощью автономного роя FPV-дронов
+
RUSI: к 2030 году ВВС Китая будут располагать парком из 1000 истребителей пятого поколения J-20
1
Армии США и Литвы в ходе учений отработали нанесение ударов HIMARS по территории Беларуси
1
В России создано КБ для разработки отечественных малооборотных судовых двигателей
+
РИА Новости: Объявление о продаже аэропорта «Домодедово» появилось на площадке «Авито»
+
ASUS прекращает производить гарантийное обслуживание по международной программе в России и Беларуси
2
Моддер припаял к RTX 5090 дополнительный 16-контактный разъём и добился TDP более 1500 Вт
2
Владелец GOG назвал Windows некачественным продуктом
4

Популярные статьи

Музыкальная иностранная эстрада, популярная на излете существования СССР
19
Как собрать игровой ПК со сроком актуальности в пять лет и за разумную цену в январе 2026 года
28
Последний шанс Intel Arc — ИИ-дефицит расчистил рынок для «синих» видеокарт
4
Call of Duty в 2026 году — как жадность Xbox обрушила самый прибыльный бренд
4

Сейчас обсуждают

Kaabar
20:35
Пусть у бритонцев своих спросят, куда российское золото дели
Американский фонд Noble Capital требует от России выплатить $225,8 млрд по царским бондам
Китя.
20:22
Только задержку памяти в студию. Тем более у тебя DDR5 у меня DDR4. Ну давай тест не стесняйся. что не показываете. а только как мыши минусите не порядок.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
swr5
20:22
А вот так можешь?
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Анатолий Сахаров
20:20
Деревья сохраняют влагу
Popular Mechanics: Над крупнейшими китайскими городами висят пластиковые облака
Китя.
20:20
Молодец есть такое. только старенький.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
lighteon
20:18
https://hwbot.org/benchmarks/aida64_-_memory_read/submissions/4945920 Так ты сразу уточняй, а то ща быстро оформим. Вот тебе результат Phenom II с Hwbot - мировой рекорд)
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Китя.
20:16
Это динозавр AMD Athlon64 X2 Black 6400+ которого уже нет. Жду лучше результат от амд на ам4 и ам5. Это + мой процессор в стоке могу его разогнать до 6 Ггц если что.
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
swr5
20:08
А на строчку выше поглядеть не в силах? AMD Athlon64 X2 Black 6400+ тебя по стенке размазал.)))
Почему технология DLSS от Nvidia — главное разочарование последнего десятилетия
Роман Холод
20:06
Да, я уже писал об этом. Ну тащится человек от обзоров всякого барахла с мусора. Только цель не очевидна? Этих обзоров полная сеть. Или он решил Америку здесь заново открывать. На нормальные железки у...
Обзор и тестирование видеокарты AMD Radeon HD 7750 1Gb GDDR5
swr5
19:57
клетка Фарадея решит все проблемы.
Американская компания Epirus успешно испытала микроволновую систему против дронов на оптоволокне
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter