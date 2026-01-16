Астрономы зафиксировали возобновление выбросов релятивистских струй сверхмассивной чёрной дыры в гигантской радиогалактике J1007+3540, что сравнивают с извержением космического вулкана.

Астрономы обнаружили яркий пример возрождения активности сверхмассивной чёрной дыры в центре галактического скопления J1007+3540. После почти 100 миллионов лет затишья объект возобновил выбросы мощных джетов плазмы, протянувшихся почти на расстояние в миллионы световых лет. Радиоизображения, полученные с помощью интерферометров LOFAR (Нидерланды) и uGMRT (Индия), показывают компактный яркий внутренний джет внутри остатков более древних выбросов.

Галактика J1007+3540 уникальна наличием явных следов множественных эпизодов активности центрального двигателя. Вокруг яркого молодого джета виден «кокон» из затухшей плазмы от предыдущих извержений, сильно деформированный давлением окружающей среды. Руководитель исследования Шобха Кумри из Midnapore City College отметила, что это явление напоминает извержение вулкана после длительного покоя.

Изображение галактики J1007+3540 от телескопа LOFAR, наложенное на оптическое изображение от Pan-STARRS, показывает небольшой, но ярчайший джет, указывающий на пробуждение чёрной дыры. Источник: phys.org

Галактика расположена в массивном скоплении, заполненном чрезвычайно горячим газом, создающим огромное внешнее давление. Джеты искривляются, сжимаются и деформируются при взаимодействии с плотной средой. На снимках LOFAR северная доля сильно сжата с характерным изгибом обратного потока плазмы, а uGMRT выявляет сверхкрутой радиоспектр в этой зоне, указывающий на древний возраст частиц.

Длинный тусклый хвост остаточного излучения свидетельствует о том, что плазма протягивается через среду скопления, оставляя след возрастом в миллионы лет. Исследователи подчеркивают взаимодействие джетов со средой кластера как один из самых ярких примеров эпизодического ядра галактики. Авторы работы — индийские и польские учёные, включая Сабьясачи Пала, Суражита Паула и Марека Ямроцы.

Наблюдения за J1007+3540 дают ключ к пониманию циклов активности чёрных дыр, эволюции джетов на протяжении миллионов лет и влияния среды кластера на морфологию радиогалактик. Такие системы показывают борьбу между взрывной мощью чёрных дыр и давлением окружающей среды. Команда планирует более детальные наблюдения для отслеживания распространения новых джетов.