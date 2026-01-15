Планы Пекина по развёртыванию 1000 китайских истребителей пятого поколения J-20 к 2030 году представляют собой фундаментальный вызов военно-воздушному доминированию США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Согласно новому докладу Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI) Великобритании, к 2030 году Военно-воздушные силы Китая будут располагать парком из примерно 1000 истребителей пятого поколения J-20. Для достижения этой цели ежегодные темпы производства самолёта к 2025 году должны вырасти примерно до 120 единиц. Программа производства J-20 по масштабам сейчас находится в одном ряду с американским F-35 и китайским же истребителем четвёртого поколения J-16, однако, в отличие от экспортно-ориентированного F-35, все J-20 производятся исключительно для национальных ВВС.

Доклад RUSI отмечает возросшую сложность и реалистичность регулярных учений китайских ВВС и палубной авиации, особенно с участием парков J-16 и J-20. Экипажи отрабатывают комплексные задания, включая взаимодействие истребителей, бомбардировщиков, танкеров и самолётов ДРЛО, часто в акваториях вокруг Тайваня и в Японском море. Рост количества современных самолётов сопровождается значительным улучшением качества боевой подготовки. Особо подчёркивается прогресс в технологиях ракет «воздух-воздух», который в ряде случаев даёт китайским подразделениям преимущество над американскими.

Оценки масштабов производства совпали с пятнадцатой годовщиной первого полёта J-20 в январе 2011 года. Ввод самолёта в эксплуатацию всего через шесть лет после этого указывал на более гладкий ход разработки по сравнению с американскими и российскими аналогами. Кроме того, в конце декабря стало известно, что начато серийное производство первой партии J-20, оснащённых новыми турбовентиляторными двигателями WS-15. Это значительно повысит лётные характеристики, дальность и энерговооружённость самолёта.

Резкое увеличение флота J-20 серьёзно влияет на баланс сил в Тихоокеанском регионе. Единственный сопоставимый по технологическому уровню истребитель, F-35, развёрнутый в регионе США и их союзниками, значительно уступает J-20 по ряду ключевых для воздушного боя параметров: дальности полёта, размеру радиолокационной станции и количеству переносимых ракет. Низкая эксплуатационная готовность парка F-35 и задержки в доводке его до стандарта Block 4, необходимого для войн высокой интенсивности, дополнительно ограничивают возможности западного ответа.

К началу 2030-х годов ожидается дальнейшее смещение баланса сил в воздухе в пользу Китая, который лидирует в разработке истребителей шестого поколения, начав лётные испытания прототипа на несколько лет раньше США. Выход на производство преемника J-20 шестого поколения может привести к значительному сокращению или полному прекращению выпуска текущей модели пятого поколения.