This_is_the_way
Материнская компания Google достигла капитализации в $4 триллиона на фоне ажиотажа вокруг ИИ
Рыночная стоимость материнской компании Google, Alphabet Inc., достигла 4 триллионов долларов, что сделало ее четвертой технологической корпорацией, преодолевшей этот рубеж. Основным драйвером роста стали инвестиции в искусственный интеллект.

Рыночная капитализация корпорации Alphabet Inc., управляющей компанией Google, в понедельник достигла отметки в 4 триллиона долларов. Компания стала четвертым технологическим гигантом, присоединившимся к такому клубу, вслед за Nvidia, Apple и Microsoft. Этот рост произошел на фоне продолжающейся гонки в области искусственного интеллекта. 

Рост стоимости акций Alphabet (США) на 57% последовал за решением федерального суда по антимонопольному иску к Google. Суд отказал властям США в требовании разделить компанию, обязав провести менее радикальные изменения. Инвесторы расценили данный вердикт как мягкий. 

Первой компанией, преодолевшей планку в $4 триллиона в в июле, стал производитель чипов Nvidia. Apple и Microsoft также достигли этой отметки в прошлом году, но затем их стоимость упала из-за опасений, что бесконтрольные инвестиции в ИИ могут привести к пузырю.

Текущая рыночная капитализация Amazon составляет около $ 2,5 триллионов. Meta Platforms — $1,6 триллиона. Tesla, сделавшая основную ставку на ИИ, оценивается в $ 1,5 триллиона. При этом пакет акций Илона Маска (Elon Musk) может вырасти до $1 триллиона. Это произойдет в случае, если рыночная стоимость компании превысит $ 8,5 триллионов. 

Недавно стало известно, что Apple объявила о кооперации с компанией Google для внедрения её ИИ-технологий в ассистента Siri. Google активно работает над применением искусственного интеллекта в своей поисковой системе и успешно конкурирует, среди прочих, с OpenAI ChatGPT и Perplexity.

Несмотря на рост, генеральный директор Alphabet Сундар Пичаи (Pichai Sundararajan) в ноябре заявил, что на рынке все-таки присутствует некоторая "бессмыслица". Он согласился с тем, что Alphabet, как и любая другая компания, не останется в стороне, если ажиотаж вокруг искусственного интеллекта утихнет.

#nvidia #сша #apple #google #акции #искусстввенный интеллект #капитализация #alphabet #open ai #perplexity ai
Источник: independent.co.uk
