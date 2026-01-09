Археологи в Венгрии обнаружили три захоронения X века с уникальным набором золотых и серебряных изделий, а также оружие. Двое из погребённых, вероятно, были отцом и сыном, а родственные связи с третьим воином остаются неясными.

На территории Венгрии волонтерами-археологами обнаружены захоронения трех воинов, возраст которых составляет около 1100 лет. Находка была сделана недалеко от города Акасто в ходе раскопок, организованных музеем города Кечкемет. Погребения датируются 920-ми или 930-ми годами нашей эры — периодом, когда происходило завоевание венграми Карпатского бассейна.

Первое захоронение принадлежало юноше 17–18 лет из знатного рода. Это подтверждают найденные предметы: серебряная тарсольная пластина, золотое кольцо с синим стеклом на его руке, золотые украшения в волосах, а также серебряные наручные и ножные браслеты. Рядом с воином были погребены голова, ноги и шкура его коня с позолоченной сбруей. Скорее всего, это указывает на особые местные погребальные обряды. Археологи отмечают, что эта могила избежала разграбления и является одной из самых богатых в регионе Тисы.

Во второй могиле был обнаружен подросток 15–16 лет. В его захоронении находились лук с рукоятью, украшенной роговыми пластинами, и колчан с семью стрелами.

Третий погребенный мужчина был в возрасте от 30 до 35 лет. В его могиле, помимо прочего, лежала сабля, характерная для X столетия, а также серебряный браслет. Отдельного внимания заслуживает конская упряжь, украшенная монетами. Всего их насчитывается восемьдесят одна штука. Большая часть — это монеты Северной Италии, что, может указывать на участие воина в походах на эти земли.

Учёные считают, что старший мужчина и самый молодой из погребённых, вероятно, были отцом и сыном. Связь с третьим воином, юношей 17–18 лет, пока остаётся загадкой. Возможно, все трое состояли в родстве или их объединяли узы воинского товарищества. Исследование костных останков выявило рацион, богатый мясной пищей, но определить точную причину смерти воинов пока не удалось.