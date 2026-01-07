Наблюдения, основанные на данных космического телескопа Hubble и наземных обсерваторий, выявило след звезды-компаньона Siwarha сквозь внешнюю атмосферу Бетельгейзе.

Астрономы получили прямое доказательство существования звезды-компаньона, влияющей на поведение красного сверхгиганта Бетельгейзе. Это открытие объясняет долгосрочные изменения яркости и структуры атмосферы самой звезды.

Исследование, основанное на данных космического телескопа Hubble и наземных обсерваторий, выявило след движения звезды-компаньона Siwarha сквозь внешнюю атмосферу Бетельгейзе. Анализ спектральных сдвигов и скорости газа за восемь лет наблюдений показал повторяющийся примерно каждые 2100 дней паттерн, соответствующий теоретическим моделям.

Звезда-компаньон, обращаясь по орбите, создаёт уплотнённый след из газа — «кильватерный след» — в протяжённой атмосфере сверхгиганта. Это явление напрямую влияет на наблюдаемые свойства Бетельгейзе, включая её знаменитое потускнение в 2020 году.

Открытие подтверждает гипотезу, существовавшую десятилетиями, и превращает Бетельгейзе в уникальную лабораторию для изучения поздних стадий эволюции массивных звёзд. Понимание механизмов потери массы и влияния двойных систем критически важно для прогнозирования вспышек сверхновых.

Астрономы планируют новые наблюдения на 2027 год, когда звезда-компаньон вновь станет видимой. Полученные результаты также могут быть применены для изучения других красных сверхгигантов со схожей загадочной изменчивостью.