Специалисты Вустерского политехнического института в США представили ферментативный структурный материал (ESM) для строительства. В процессе производства материал поглощает углекислый газ, быстро изготавливается и легко ремонтируется.

Специалисты Вустерского политехнического института (США) создали новый строительный материал. Его производство обладает отрицательным углеродным следом. Технология может изменить принципы устойчивого строительства.

Разработка носит название «ферментативный структурный материал» (ESM). Результаты опубликованы в журнале Matter. Материал обладает высокой прочностью, длительным сроком службы и поддается полной переработке. Технология производства основана на биологических процессах и требует мало энергии.

В основе метода — применение фермента, который превращает углекислый газ в твердые минеральные частицы. После связки эти частицы затвердевают при обычных условиях. На формовку строительных элементов уходят считанные часы.

Образец инновационного материала. Источник: Scitechdaily.com

Мировое производство бетона дает почти 8% всех выбросов CO2. Новый материал работает иначе. Один кубометр ESM связывает более 6 кг углекислого газа. Такой же объем обычного бетона генерирует около 330 кг выбросов.

Скорость твердения, регулируемая прочность и возможность ремонта выделяют ESM среди аналогов. Материал подходит для производства кровельных плит, стеновых панелей и модульных блоков. Это сократит эксплуатационные расходы и уменьшит объем строительного мусора.

Технология востребована в разных областях: от социального жилья до восстановления после катастроф. Низкое энергопотребление и использование биоингредиентов отвечают задачам по созданию углеродно-нейтральной экономики.