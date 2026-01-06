Специалисты Вустерского политехнического института (США) создали новый строительный материал. Его производство обладает отрицательным углеродным следом. Технология может изменить принципы устойчивого строительства.
Разработка носит название «ферментативный структурный материал» (ESM). Результаты опубликованы в журнале Matter. Материал обладает высокой прочностью, длительным сроком службы и поддается полной переработке. Технология производства основана на биологических процессах и требует мало энергии.
В основе метода — применение фермента, который превращает углекислый газ в твердые минеральные частицы. После связки эти частицы затвердевают при обычных условиях. На формовку строительных элементов уходят считанные часы.
Образец инновационного материала. Источник: Scitechdaily.com
Мировое производство бетона дает почти 8% всех выбросов CO2. Новый материал работает иначе. Один кубометр ESM связывает более 6 кг углекислого газа. Такой же объем обычного бетона генерирует около 330 кг выбросов.
Скорость твердения, регулируемая прочность и возможность ремонта выделяют ESM среди аналогов. Материал подходит для производства кровельных плит, стеновых панелей и модульных блоков. Это сократит эксплуатационные расходы и уменьшит объем строительного мусора.
Технология востребована в разных областях: от социального жилья до восстановления после катастроф. Низкое энергопотребление и использование биоингредиентов отвечают задачам по созданию углеродно-нейтральной экономики.