Military Watch Magazine провёл сравнительный анализ противокорабельного потенциала китайского бомбардировщика H-6K с гиперзвуковой ракетой YJ-21 и американского B-1B с ракетой LRASM в контексте противостояния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В тихоокеанском регионе ожидается наращивание группировки американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer, оснащённых противокорабельными ракетами AGM-158C (LRASM). Интеграция этой ракеты превратила B-1B в ключевой западный актив для противодействия надводному флоту. Дальность LRASM составляет около 900 км, однако её дозвуковая скорость, малая боеголовка и ограниченные средства снижения заметности определяют сравнительно умеренный потенциал поражения.

Этим силам противостоит китайский парк дальних бомбардировщиков H-6K. Их численность значительно превышает количество B-1B. Китайские самолёты давно используются для противокорабельных задач и несут широкий спектр ракетного вооружения. Например, сверхзвуковая ракета YJ-12 имеет дальность 400 км и скорость около 4 Махов, превосходя LRASM по кинетике удара, но уступая по дальности и массе боевой части.

Китайская гиперзвуковая ракета YJ-12 на пилоне H-6K

Ключевое преимущество H-6K — интегрированная гиперзвуковая противокорабельная баллистическая ракета YJ-21. Её расчётная дальность достигает 2000 км, а скорость на марше — свыше 6 Махов. Высокая скорость и манёвренность делают перехват YJ-21 крайне сложной задачей. Ожидается, что одно попадание такой ракеты способно вывести из строя крупный боевой корабль.

LRASM подвешенная на B-1B Lancer

Сравнительные характеристики платформ также различаются. B-1B обладает большей дальностью полёта и скоростью, чем H-6, созданный на базе советского Ту-16. Однако американский бомбардировщик отличается высокой сложностью обслуживания и низким процентом боеготовности, что ограничивает его оперативную доступность. Китайские H-6, будучи менее совершенными как самолёты, имеют более высокую эксплуатационную готовность.

Операционная концепция применения также разнится. Американские B-1B с LRASM рассматриваются как асимметричное средство для сдерживания превосходящего китайского флота. Китайские H-6K с YJ-21 действуют в рамках комплексной системы дальнего противокорабельного огня, взаимодействуя с разведкой и ударными группами флота, создавая многоэшелонированную зону поражения.

Таким образом, преимущество в качестве противокорабельного бомбардировщика определяется не только характеристиками носителя, но и возможностями ракетного вооружения. B-1B обладает преимуществами как самолёт, но его ракетное вооружение (LRASM) существенно уступает китайской гиперзвуковой YJ-21 по скорости, дальности и вероятности преодоления ПВО. Китайский H-6K, благодаря ракете YJ-21, формирует более серьёзную угрозу для крупных надводных кораблей в регионе.