Морские археологи из Музея кораблей викингов (Vikingeskibsmuseet) в Дании приступили к сложной операции по подъёму двух затонувших судов разных эпох, обнаруженных на дне Эресунна при подготовке к строительству искусственного острова Линнетхольм

На дне пролива Эресунн (Øresund) у восточного побережья Амагера (Amager) обнаружены два затонувших корабля, получившие названия Свельгет 1 («Svælget 1») и Свельгет 2 («Svælget 2»). Их нашли во время предварительных исследований морского дна перед углублением фарватера «Svælget». Данная операция необходима для обеспечения прохода крупных судов после создания искусственного острова Линнетхольм (Lynetteholm).

Музей кораблей викингов в Роскилле (Roskilde) начал масштабную операцию по подъёму судов. Работы ведутся с водолазного судна HBC ACHIEVER, которое станет домом для археологов на ближайшие четыре месяца. Для раскопок используется эжекторный насос, действующий как подводный пылесос. Поднятый песок и ил просеивают через сетку на борту, чтобы не упустить даже мельчайшие находки.

Первым будут поднимать Свельгет 1. Судно длиной около 15 метров лежит на глубине 12 метров. Оно относительно хорошо сохранилось: виден киль и часть одного борта. В корпусе найдены аккуратно сложенные жёлтые кирпичи — вероятно, последний груз корабля. Предварительные данные указывают, что судно было построено около 1800 года и использовалось для перевозки строительных материалов в Копенгаген.

Процесс изучения места крушения одного из кораблей. Источник: www.vikingeskibsmuseet.dk

Перед подъёмом археологи создают подробную 3D-модель каждого корабля методом фотограмметрии, делая тысячи подводных снимков. Это позволяет зафиксировать первоначальное положение всех элементов. Поднятые фрагменты древесины сразу помещают в специальные резервуары с водой в музее, чтобы «напитанное» водой дерево не разрушилось на воздухе.

Второе судно, Свельгет 2, представляет собой более сложную задачу. Оно древнее, около 1330-ых годов постройки, и его останки разбросаны на большой площади. Во время предварительных исследований были найдены не только конструктивные элементы, но и редкие артефакты: деревянный гребень, фрагмент трёхногого котла, часть весов и рыбьи кости. Рядом лежали кирпичи и черепица. Всё это указывает на то, что водолазы, возможно, обнаружили место камбуза.

Свельгет 2 предварительно идентифицируют как когг (kogge) — крупное грузовое судно эпохи Средневековья. Его доски необычно широки — до 56 см.

Подъём затонувших кораблей — редкое событие в Дании, происходящее раз в 10–20 лет. Обычно археологи стараются сохранить находки на дне, но в данном случае из-за масштабных работ по изменению фарватера это невозможно. После подъёма, консервации и изучения суда будут оцифрованы в детальные 3D-модели. Это позволит исследователям по всему миру изучать историю судостроения, торговли и повседневной жизни моряков, которые столетиями связывали берега проливов и морей.