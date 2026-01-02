This_is_the_way
Астрономы впервые точно измерили массу и расстояние до планеты-сироты с помощью микролинзирования
Комбинируя данные наземных телескопов и космической обсерватории Gaia, учёные определили, что дрейфующий в межзвёздном пространстве объект имеет массу Сатурна и, вероятно, был выброшен из родной планетной системы.

Астрономы представили детальные результаты исследования редкого небесного тела — планеты-сироты, свободно дрейфующей в галактике без привязки к какой-либо звезде. Ключом к успеху стало уникальное сочетание наблюдений, проведённых одновременно с Земли и из космоса.

Объект был обнаружен по явлению гравитационного микролинзирования — кратковременному усилению света далёкой звезды, вызванному гравитацией проходящей на переднем плане планеты. Обычно этот метод не позволяет точно определить расстояние до объекта и, следовательно, его массу.

В данном случае учёные объединили данные нескольких наземных обзоров (включая проект OGLE) с измерениями космического телескопа Gaia, находящегося в точке Лагранжа L₂ в 1,5 млн км от Земли. Разница во времени регистрации события микролинзирования с таких разных позиций позволила вычислить микролинзирующий параллакс (изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя). Это, в сочетании с моделью конечного источника, дало возможность впервые напрямую и точно измерить и массу, и положение объекта.

Наземный телескоп OGLE (Польша)

Масса планеты составляет около 0,22 массы Юпитера, что сравнимо с Сатурном. Объект находится примерно в 3000 парсеках (около 9800 световых лет) от центра Млечного Пути. Учитывая относительно низкую массу, астрономы делают вывод, что объект, скорее всего, сформировался как планета в протопланетном диске вокруг звезды, а не как самостоятельное тело типа коричневого карлика.

Космический телескоп Gaia

Наиболее вероятный сценарий – данная планета могла быть выброшена на межзвёздную орбиту из-за тесного сближения или столкновения с другими массивными планетами, либо в результате гравитационной нестабильности, вызванной звёздным компаньоном.

Это исследование демонстрирует силу комбинированных наблюдений для изучения труднодоступных объектов. Ожидается, что предстоящие миссии, в частности запуск космического телескопа Nancy Grace Roman в 2027 году, значительно увеличат количество открытий. Это позволит лучше понять частоту и механизмы выброса планет, распределение вещества в Галактике и потенциальную обитаемость подобных миров.

#космос #астрономия #млечный путь #юпитер #телескоп #сатурн #планета #вычисления #планета-странник #масса планеты
Источник: scitechdaily.com
