Астрономы опубликовали составное изображение сливающихся скоплений галактик, получивших название «Шампанский кластер» из-за «пузырчатой» структуры и даты открытия в канун Нового года, изучение которого поможет понять поведение тёмной материи при космических столкновениях.

Объект, официально именуемый RM J130558.9+263048.4, был открыт 31 декабря 2020 года. Своё праздничное прозвище — «Шампанский кластер» (Champagne Cluster) — он получил из-за даты открытия и характерной «пузырчатой» структуры, которую образуют галактики и горячий газ в процессе слияния.

Недавно опубликованное изображение является комбинацией данных от разных обсерваторий. Данные в рентгеновском диапазоне, полученные космической обсерваторией NASA «Чандра» (Chandra, США), показаны фиолетовым цветом и отображают газ, разогретый до миллионов градусов. Оптические данные проекта Legacy Surveys (красный, зелёный, синий) демонстрируют более сотни галактик. Снимок подтверждает, что это не одно, а два сталкивающихся скопления галактик.

Обсерватория Веры Рубин (Vera C. Rubin Observatory). Источник: Phys.org

В формирующейся системе масса раскалённого газа превышает совокупную массу всех видимых галактик. Однако основная масса скоплений приходится на невидимую тёмную материю. Вытянутая форма газового облака и два отдельных сгустка галактик указывают на активный процесс высокоскоростного столкновения. Этот кластер относят к редкому типу диссоциативных слияний, подобному знаменитому «Скоплению Пуля».

Сопоставление наблюдений с компьютерными моделями позволило астрономам предложить два сценария. По первому, столкновение произошло более двух миллиардов лет назад, после чего скопления разлетелись и сейчас снова притягиваются для повторного удара. По второму сценарию, единственное столкновение случилось около 400 миллионов лет назад, и сейчас скопления удаляются друг от друга.

Изучение «Шампанского кластера» представляет особый интерес для понимания свойств тёмной материи. При подобных мощных столкновениях поведение тёмной материи, которая, как считается, практически не взаимодействует сама с собой, может проявиться особенным образом. Дальнейшие наблюдения помогут проверить текущие космологические модели и выяснить, какой из двух предложенных сценариев является верным. Исследование было проведено учёными из Калифорнийского университета в Дейвисе и опубликовано в The Astrophysical Journal.