Палеонтологи обнаружили уникальные ископаемые свидетельства того, как роющие пчёлы тысячи лет назад использовали пустые зубные лунки и другие полости в костях вымерших животных для строительства своих гнёзд в карибской пещере.

Палеонтологи, работавшие в пещере на острове Гаити, сделали уникальную находку. В костях вымерших грызунов хутий они обнаружили первые в мире известные науке окаменелые пчелиные гнёзда, построенные внутри древних полостей. Это открытие проливает свет на необычную экосистему пещеры, которая едва не превратилась в выгребную яму.

Всё началось с того, что в пещеру тысячи лет назад гигантская сипуха принесла добычу — хутию. Со временем кости грызуна оказались погребены под слоем ила. Позже в пещеру проникли роющие пчёлы в поисках места для гнезда. Копая туннель, насекомое наткнулось на челюсть хутии. Пустые зубные лунки идеально подошли по размеру для создания камер, куда пчёлы откладывают яйца.

Ключевую роль в открытии сыграла случайность. Докторант Лазаро Виньола-Лопес, раскапывавший в пещере тысячи костей, заметил, что одна из зубных лунок на челюсти хутии была необычно гладкой внутри. Он предположил, что нашёл окаменелые осиные коконы, подобные тем, что видел раньше в Монтане рядом с костями динозавров.

Вместе с коллегой Митчелом Риглером они решили быстро описать находку. Учёные почти закончили статью об осиных гнёздах, когда поняли ошибку. В отличие от грубых стенок осиных гнёзд, внутренняя поверхность этих полостей была гладкой — характерный признак пчелиных гнёзд, которые насекомые покрывают восковым слоем. Это заставило исследователей углубиться в изучение вопроса.

Дальнейший анализ показал, что пчёлы использовали не только челюсти. Одно гнездо было найдено внутри канала зуба ленивца, другое — в позвонке хутии. Компьютерная томография выявила, что в одной зубной лунке могло располагаться до шести гнёзд, вложенных одно в другое, как матрёшки. Это говорит о том, что пчёлы многократно возвращались в уже готовые полости.

Учёные считают, что пчёлы выбрали пещеру не случайно. Почвы в этом карстовом регионе смываются в пещеры, создавая там одни из немногих мест, пригодных для рытья нор. Теперь палеонтологи изучают другие находки из этой пещеры, история которой чуть не оборвалась, когда местный житель попытался превратить её в септик.