Визуализация на основе данных ОПЕК за 2025 год демонстрирует рейтинг стран по объёму доказанных запасов нефти, где лидируют Венесуэла и Саудовская Аравия. Россия занимает 8 место.

Совокупные мировые доказанные запасы нефти, по данным ОПЕК на конец 2024 года, составляют 1525,7 миллиардов баррелей. Их распределение между странами крайне неравномерно. Абсолютным лидером остается Венесуэла, обладающая 303,3 млрд баррелей, несмотря на снижение запасов на 6,5 млрд баррелей за последний год. Второе место занимает Саудовская Аравия с показателем 266,3 млрд баррелей. В первую пятерку также входят Иран (208,6 млрд баррелей), Канада (163,4 млрд баррелей) и Ирак (148,8 млрд баррелей).

Подавляющая часть мировых запасов — 78,3%, или 1194,9 млрд баррелей, — контролируется странами-членами ОПЕК. Ключевую роль здесь играют государства Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Кувейт и ОАЭ, на долю которых приходится 869,5 млрд баррелей. Их доминирование обеспечено не только объёмом запасов, но и их структурой: это преимущественно традиционная сырая нефть, которая отличается низкой себестоимостью добычи из крупных месторождений. Высокий коэффициент обеспеченности запасами (превышающий 90 лет в целом для этого «клуба») подчёркивает их долгосрочный потенциал.

Запасы нефти по странам. Источник: https://naked-science.ru/

Среди крупнейших держателей запасов, не входящих в ОПЕК, выделяется Канада. Её запасы, оценённые в 163,4 млрд баррелей, на 99% состоят из трудноизвлекаемых. Добыча в этом случае сопряжена с более высокими капитальными затратами и повышенными экологическими издержками. Россия и США, также входящие в первую десятку, обладают преимущественно традиционными запасами, но их коэффициент обеспеченности значительно ниже — в среднем 18 лет для всех стран вне ОПЕК. Это указывает на интенсивную разработку.

Обладание крупными запасами не гарантирует экономическое влияние и стабильный экспорт. Ярким примером служит Венесуэла, чьи колоссальные ресурсы, включая нефть пояса Ориноко, не могут быть полноценно монетизированы из-за международных санкций и внутренних проблем. Объём фактической добычи и экспорта, таким образом, определяется не столько геологией, сколько политико-экономическими факторами и технологическими возможностями.

Несмотря на рост значения возобновляемых источников энергии, нефть сохраняет статус стратегического ресурса. Её концентрация в отдельных регионах, прежде всего на Ближнем Востоке, продолжают определять глобальные рынки и геополитическую расстановку сил. Данные ОПЕК подтверждают, что эта группа стран сохранит центральную роль в обеспечении мировой энергетической безопасности в среднесрочной и долгосрочной перспективе.