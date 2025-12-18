Во время раскопок на горной ферме в Норвегии археологи обнаружили четыре серебряных браслета IX века, изначально принятые за проволоку. Клад, спрятанный под полом строения, оставался нетронутым более 1100 лет и дает уникальное представление о жизни крупной усадьбы эпохи викингов.

На горной ферме в Норвегии, недалеко от Олесунна (Alesund), были обнаружены четыре серебряных браслета эпохи викингов. Изначально археологи приняли их за скрученные провода, но после очистки стало ясно, что это серебряные украшения. Вероятная дата изготовления — IX век нашей эры.

Раскопки проводились перед строительством новой просёлочной дороги. Под полами небольшого строения, которое могло быть жилищем для рабов, на глубине около 18 сантиметров лежали тяжелые браслеты с разными орнаментами. Место находки ранее, вероятно, было частью крупной и влиятельной усадьбы, контролировавшей вход во фьорд.

Особую ценность находке придает то, что клад не был перемещен с момента его сокрытия. Обычно подобные ценности находят на вспаханных полях, что может лишить их исторического контекста. Здесь же артефакты остались в первоначальном месте, что позволяет получить некоторые данные о жизни того периода.

Помимо браслетов, на участке найдены предметы быта: горшки из мыльного камня, заклепки, лезвия ножей и точильные камни. Есть свидетельства, что усадьба стала жертвой поджога, возможно, во время одного из конфликтов той эпохи. Клад мог быть спрятан владельцами при бегстве в горы.

Все серебро в Скандинавии того периода было привозным — его добывали торговлей, получали в качестве даров или военной добычи. Браслеты были извлечены вместе с блоком грунта и отправлены в Археологический музей Университета Ставангера (University of Stavanger, Норвегия).