На опубликованных кадрах видны противолокационные ракеты Х-58УШК в основном отсеке и ракеты «воздух-воздух» малой дальности в боковых, что подтверждает возможность самолета нести ударное вооружение, сохраняя малозаметность.

Впервые опубликованы кадры, демонстрирующие вооружение в грузовых отсеках российского истребителя пятого поколения Су-57. На видеозаписи, выпущенной Объединённой Авиастроительной Корпорацией (ОАК), в основном отсеке борта Т-50-9 видны две противолокационные ракеты Х-58УШК. Это первое столь детальное изображение внутренней подвески вооружения данного самолёта.

Конструкция Су-57 включает два основных крупных грузоотсека, расположенных между двигателями, и два дополнительных для ракет ближнего боя в наплывах крыла. Основные отсеки предназначены для размещения адаптированных для внутренней подвески управляемых ракет, таких как авиационная ракета большой дальности Х-69, а также ракет «воздух-воздух» средней (Р-77М) и большой (изделие 810) дальности.

Ракета Х-58УШКЭ Источник фото: Кузьмин В.

Помимо демонстрируемых Х-58УШК, номенклатура внутреннего вооружения включает многоцелевую ракету «воздух-земля» Х-38М, доработанную вариант ракеты Х-38М «Гром» с планирующим модулем, а также корректируемую авиабомбу КАБ-250Л. Для ближнего воздушного боя в крыльевых отсеках размещаются ракеты Р-74М2.

Публикация материалов приурочена к новой экспортной кампании Су-57 и его показу на авиасалоне в Дубае. Способность нести вооружение внутри фюзеляжа является одним из ключевых требований для сохранения малозаметности самолёта. Однако для задач, не требующих этого, Су-57 может использовать и внешние точки подвески.