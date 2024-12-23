Новые Galaxy S25 получат до 16 ГБ ОЗУ для ИИ и игр

Фото: OnLeaks

Следующее поколение флагманских смартфонов Samsung, Galaxy S25, получит значительный прирост оперативной памяти по сравнению с предшествующей моделью Galaxy S24. Базовая версия Galaxy S25 будет оснащена 12 ГБ оперативной памяти, что на 50% больше, чем у базовой модели S24 с её 8 ГБ. Это улучшение призвано повысить производительность устройства при многозадачности и обеспечить поддержку более ресурсоемких функций искусственного интеллекта.



Топовая модель, Galaxy S25 Ultra, в модификациях с 512 ГБ и 1 ТБ встроенной памяти, получит 16 ГБ оперативной памяти, что делает её еще более производительной и подходящей для требовательных пользователей, работающих с мультимедиа, играми и ресурсоемкими приложениями. По последним данным, все модели линейки Galaxy S25, включая Galaxy S25 и Galaxy S25+, будут иметь 12 ГБ оперативной памяти в качестве стандартной конфигурации.



Увеличение объема оперативной памяти в Galaxy S25 связано с интеграцией более продвинутых функций искусственного интеллекта, способных работать непосредственно на устройстве, без обращения к облачным вычислениям. Это ускорит выполнение задач и улучшит пользовательский опыт. Данное обновление также позволит Samsung более эффективно конкурировать с китайскими производителями, такими как OnePlus и Xiaomi, которые уже предлагают флагманские смартфоны с 16 ГБ и даже 24 ГБ оперативной памяти. Таким образом, увеличение объема оперативной памяти в Galaxy S25 является важным шагом для Samsung, направленным на удовлетворение растущих потребностей пользователей в производительности и поддержку сложных функций искусственного интеллекта, делая Galaxy S25 более конкурентоспособным на рынке флагманских смартфонов