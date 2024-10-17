Легендарный шутер теперь доступен в мессенджере

Разработчики из студии Axiom Game Labs перенесли первую часть легендарного шутера DOOM в Telegram. Теперь пользователи могут насладиться классическим геймплеем прямо в мессенджере.



Для запуска игры достаточно активировать специального бота в Telegram. Управление адаптировано для сенсорных экранов, что делает игровой процесс комфортным как на мобильных устройствах, так и на десктопах.



Команда Axiom Game Labs отмечает, что запуск DOOM в Telegram – это демонстрация потенциала платформы мини-приложений. В будущем студия планирует портировать и другие классические игры, открывая новые возможности для мобильного гейминга.

Этот проект подчеркивает растущую популярность мессенджеров как игровых платформ. Пользователи все чаще используют мессенджеры не только для общения, но и для полноценного игрового опыта.