Исследуйте переработанные карты и испытайте новые мутации персонажей

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Blizzard Entertainment анонсировала масштабные обновления для Overwatch 2, которые вступят в силу с началом 13 сезона и события Halloween Terror 2024, стартующего 15 октября и продлится до 4 ноября.



Главным фокусом обновления станет переработка ключевых карт: Dorado, Numbani, Circuit Royal и Havana. Разработчики стремятся улучшить баланс между атакующей и защищающейся сторонами, внеся изменения в расположение объектов и точек возрождения.

На Dorado: пересмотрены позиции объектов, чтобы предотвратить "кемпинг" возле точек возрождения, и добавлена новая лестница для облегчения атаки.



На Numbani: упрощен доступ атакующих к первой зоне и добавлена точка возрождения для защитников.



На Circuit Royal и Havana: внесены изменения, направленные на увеличение количества укрытий и улучшение доступа к стратегически важным точкам.



В дополнение к изменениям карт, игроков ждет новый режим "Лаборатория Крысенштейна". В этом режиме можно экспериментировать с "мутациями" для персонажей, изменяя их способности и характеристики, что добавит разнообразия в игровой процесс.



Система "Защитной матрицы" также получила обновление: добавлена кнопка для быстрой отправки жалоб на токсичное поведение, что особенно актуально для консольных игроков.



Разработчики не обошли стороной и баланс персонажей: Раматтра получит новые стратегические опции, а у пулемета Мауги появится визуальный индикатор урона.

В целом, 13 сезон и Halloween Terror 2024 обещают привнести в Overwatch 2 значительные изменения, направленные на улучшение баланса, расширение игровых возможностей и повышение комфорта игроков.