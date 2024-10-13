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Ремейк Silent Hill 2 может получить графический апгрейд на PlayStation 5 Pro
В файлах игры обнаружены упоминания о технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая предназначена для повышения качества изображения на новых консолях Sony.

Фото: PS Store

Фанаты ремейка Silent Hill 2 могут рассчитывать на улучшенную графику благодаря поддержке игрой PlayStation 5 Pro. В файлах обнаружены упоминания о технологии PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR), которая предназначена для повышения качества изображения на новых консолях Sony. 

PSSR может значительно улучшить производительность и стабильность игры, что особенно актуально в свете проблем с частотой кадров, наблюдаемых на стандартной PlayStation 5.  

Официального подтверждения патча для PS5 Pro пока не поступало, и дата его релиза остается неизвестной. Однако, учитывая, что обновленная консоль выходит 7 ноября,  можно предположить, что апдейт появится ближе к этой дате.  Стоит отметить, что на данный момент более 60 игр уже поддерживают улучшенную версию консоли.

Новость о возможном графическом улучшении была положительно встречена фанатами ремейка. Многие игроки отмечали, что текущие технические проблемы мешают  полному погружению в атмосферу Silent Hill 2. Поддержка PS5 Pro  обещает исправить эти недостатки  и сделать игру  более привлекательной для поклонников survival horror.

#игры #sony #обновление #производительность #ps5 pro #ремейк #графика #silent hill 2 #survival horror #pssr
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