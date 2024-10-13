AMD бросает вызов Nvidia на рынке ИИ-чипов, представив новые процессоры и стратегические приобретения. Сможет ли компания преодолеть дефицит поставок и жесткую конкуренцию, чтобы занять свою нишу в бурно развивающемся сегменте?

Компания AMD объявила о планах по массовому производству нового ИИ-чипа MI325X и выпуску следующего поколения чипов MI350, стремясь догнать лидера рынка Nvidia. Однако отсутствие новостей о крупных контрактах с облачными провайдерами привело к падению акций компании.



AMD делает ставку на ИИ, представив ряд новых продуктов и решений:



* MI325X: Новый ИИ-чип, массовое производство которого начнется в 4 квартале 2024 года, оснащен улучшенной памятью для повышения скорости обработки ИИ.

* MI350: Чипы следующего поколения с увеличенной памятью и новой архитектурой, которые выйдут во второй половине 2025 года, обещают значительный прирост производительности.

* Сетевые чипы: AMD представила новые сетевые чипы для оптимизации передачи данных между чипами и системами в дата-центрах.

* CPU "Турин": Новая версия CPU для серверов оптимизирована для работы с GPU и ускорения обработки ИИ.

* Чипы для ноутбуков: AMD выпустила три новых чипа для ноутбуков с поддержкой ИИ и Microsoft Copilot+.

* Приобретение ZT Systems: Сделка стоимостью $4.9 млрд укрепляет позиции AMD в сфере инфраструктуры для ИИ и облачных вычислений.



Несмотря на амбициозные планы, акции AMD упали почти на 5% после анонсов. Аналитики связывают это с отсутствием информации о крупных контрактах с облачными провайдерами, которые могли бы подтвердить востребованность новых чипов AMD. В то же время акции Nvidia, главного конкурента AMD, выросли на 1,5%.



Рынок ИИ-чипов переживает бурный рост, стимулируемый развитием генеративного ИИ и других передовых технологий. Однако высокий спрос привел к дефициту чипов, который может сохраниться в ближайшие годы, несмотря на усилия по расширению производства.



AMD активно борется за свою долю на перспективном рынке ИИ-чипов, но ей предстоит преодолеть серьезные вызовы, чтобы догнать лидера Nvidia. Успех компании будет зависеть от ее способности привлечь крупных клиентов, нарастить производство и предложить конкурентоспособные решения.