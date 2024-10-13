Google под угрозой: Министерство юстиции США готовит беспрецедентные меры, которые могут привести к разделению интернет-гиганта и перераспределению сил на рынке онлайн-поиска.

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Министерство юстиции США рассматривает возможность подачи иска с требованием разделить компанию Google, обвиняя ее в незаконной монополизации рынка онлайн-поиска.

Ведомство изучает варианты, которые включают в себя отделение от Google таких продуктов, как браузер Chrome и операционная система Android. Также рассматривается запрет на сбор конфиденциальных данных пользователей и требование предоставить конкурентам доступ к результатам поиска и индексам. Акции Alphabet, материнской компании Google, упали на 1.5% после появления этой информации. Аналитики предупреждают, что подобные меры могут серьезно подорвать бизнес Google, являющийся основным источником прибыли компании, и затормозить ее развитие в области искусственного интеллекта.

Предложенные меры направлены на саму основу интернет-империи Google, которая сделала компанию синонимом поиска. По мнению экспертов, это может привести к сокращению доходов Google и дать больше возможностей для роста конкурентам, таким как DuckDuckGo, Microsoft Bing, Meta Platforms и Amazon. "Министерство юстиции разобрало формулу успеха Google и намерено ее разрушить", — сказал Гил Лурия, управляющий директор и старший аналитик по программному обеспечению в DA Davidson.

Некоторые эксперты относятся скептически к предложенным мерам. Они считают, что это слишком радикальный шаг, который вряд ли будет реализован."Министерство юстиции бросает спагетти из мер в стену", — сказал Адам Ковачевич, глава Chamber of Progress, представляющей интересы технологических компаний. "Это может привлечь внимание, но с юридической точки зрения это не сработает... История показывает, что широкие меры не выживут в процессе обжалования", — добавил он.

Пока неясно, будет ли Министерство юстиции подавать иск и какие именно меры будут приняты. На данный момент инвесторы, похоже, не верят, что принудительное разделение Google состоится.