Microsoft продолжает улучшать инструмент "Ножницы" в Windows 11, добавляя новые полезные функции. В последней тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26120.2122 (Dev Channel) появилась возможность копировать данные, отформатированные в виде таблицы, напрямую в электронные таблицы.
Теперь, если "Ножницы" распознают на скриншоте данные, организованные в строки и столбцы, как в электронной таблице, они сохранят это форматирование при копировании. Это небольшое, но очень удобное дополнение, которое упростит работу с таблицами.
Как это работает:
1. Сделайте скриншот области с таблицей.
2. Выберите опцию "Действия с текстом".
3. Нажмите "Копировать как таблицу".
После этого вы сможете вставить данные в любую электронную таблицу, сохранив структуру таблицы.
Важно отметить:
* На данный момент функция лучше всего работает с таблицами, которые занимают весь скриншот.
* Эта функция доступна только в версии 11.2409.22.0 "Ножниц" и в тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26120.2122 (Dev Channel).
* Поскольку это тестовая функция, нет гарантии, что она будет включена в будущие обновления Windows.
Новая функция копирования таблиц дополняет другие полезные возможности "Ножниц", такие как запись экрана. Microsoft продолжает развивать этот инструмент, делая его всё более универсальным и удобным для пользователей.