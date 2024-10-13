Windows 11 упрощает работу с таблицами! Новая функция "Ножниц" позволяет копировать данные из скриншотов прямо в Excel, сохраняя форматирование.

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Microsoft продолжает улучшать инструмент "Ножницы" в Windows 11, добавляя новые полезные функции. В последней тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26120.2122 (Dev Channel) появилась возможность копировать данные, отформатированные в виде таблицы, напрямую в электронные таблицы.



Теперь, если "Ножницы" распознают на скриншоте данные, организованные в строки и столбцы, как в электронной таблице, они сохранят это форматирование при копировании. Это небольшое, но очень удобное дополнение, которое упростит работу с таблицами.



Как это работает:



1. Сделайте скриншот области с таблицей.

2. Выберите опцию "Действия с текстом".

3. Нажмите "Копировать как таблицу".



После этого вы сможете вставить данные в любую электронную таблицу, сохранив структуру таблицы.



Важно отметить:



* На данный момент функция лучше всего работает с таблицами, которые занимают весь скриншот.

* Эта функция доступна только в версии 11.2409.22.0 "Ножниц" и в тестовой сборке Windows 11 Insider Preview Build 26120.2122 (Dev Channel).

* Поскольку это тестовая функция, нет гарантии, что она будет включена в будущие обновления Windows.



Новая функция копирования таблиц дополняет другие полезные возможности "Ножниц", такие как запись экрана. Microsoft продолжает развивать этот инструмент, делая его всё более универсальным и удобным для пользователей.



