Культовый игровой журнал закрывается, оставляя после себя наследие и вопросы о будущем игровой журналистики.

После 33 лет работы, культовый игровой журнал Game Informer прекращает свое существование. Издательство GameStop, которому принадлежит журнал, объявило о закрытии в пятницу, сообщив об увольнении всего штата сотрудников.



Причины закрытия пока не разглашаются, но еще в прошлом году генеральный директор GameStop, Райан Коэн, говорил о необходимости сокращения расходов компании. Несмотря на попытки журнала адаптироваться к современным реалиям, включая введение прямой подписки в марте 2024 года, Game Informer не смог удержаться на плаву.



В прощальном обращении редакция поблагодарила читателей за поддержку и выразила надежду, что страсть к видеоиграм продолжит жить. Закрытие Game Informer знаменует собой конец эпохи для многих геймеров, которые выросли на этом журнале.