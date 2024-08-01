Новый альянс укрепит защиту бизнеса от киберугроз и поддержит импортозамещение.

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Компании "Газинформсервис" и "РЕД СОФТ" объявили о подтверждении совместимости своих продуктов SafeERP CS EM и РЕД ОС 8. Это сотрудничество направлено на усиление защиты бизнеса от киберугроз и соответствие требованиям импортозамещения.



SafeERP CS EM от "Газинформсервис" представляет собой модуль для обнаружения уязвимостей в программном коде. Он способен анализировать различные языки программирования, включая 1С, Python, Java и другие, предлагая более 120 сценариев проверки на уязвимости.



РЕД ОС 8, разработанная "РЕД СОФТ", является отечественной операционной системой на базе ядра Linux 6.6. Она обеспечивает стабильную работу ИТ-инфраструктуры и включает широкий набор инструментов разработки, поддерживая различные версии популярных языков программирования и фреймворков.



Представители обеих компаний подчеркнули важность этого сотрудничества для обеспечения безопасности и стабильности работы их клиентов, а также для развития отечественного рынка технологий в условиях импортозамещения.