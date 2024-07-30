Простой в использовании инструмент для генерации изображений теперь доступен для загрузки.

AMD выпустила бета-версию приложения Amuse 2.0, которое позволяет пользователям локально запускать модели Stable Diffusion для создания изображений. Инструмент разработан совместно с компанией TensorStack и призван упростить процесс установки и использования моделей генеративного ИИ.



Ключевые особенности Amuse 2.0 включают интуитивно понятный интерфейс без необходимости использования командной строки, поддержку технологии AMD XDNA, отсутствие сторонних зависимостей и возможность создания пользовательских ИИ-фильтров.



Приложение оптимизировано для работы на компьютерах с процессорами AMD Ryzen AI или графическими картами Radeon RX 7000. Рекомендуемые системные требования включают процессор Ryzen AI 300 с 24 ГБ оперативной памяти или Ryzen 8040 с 32 ГБ ОЗУ.



Amuse 2.0 доступен для скачивания на официальном сайте AMD, но компания предупреждает, что это экспериментальный инструмент, и некоторые функции могут работать нестабильно.