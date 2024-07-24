Новый комитет займется улучшением стандартов для аэростатов и дирижаблей, развивая отрасль.

В России сформирован новый технический комитет по стандартизации "Аэростаты и дирижабли" (ТК 170). Это решение принято Росстандартом для поддержки развития отечественной аэростатической промышленности.



ТК 170 займется разработкой и обновлением стандартов в области проектирования, производства и эксплуатации аэростатических аппаратов. Целью комитета является создание единой системы стандартов, которая повысит качество продукции и услуг в этой сфере.



Особое внимание будет уделено разработке дирижаблей для транспортировки грузов в труднодоступных районах Арктики, что соответствует недавнему распоряжению правительства.



Руководитель Росстандарта Антон Шалаев подчеркнул важность обновления устаревших стандартов и создания новых, отвечающих современным требованиям и национальным интересам России.



В состав комитета вошли представители научно-исследовательских организаций, промышленных предприятий и образовательных учреждений. Секретариат ТК 170 будет вести АО "Долгопрудненское конструкторское бюро автоматики".