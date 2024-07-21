Вскоре Chrome запросит объяснения при загрузке подозрительных файлов.

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Google планирует внедрить новую функцию безопасности в своем браузере Chrome, которая будет отображать полноэкранное предупреждение при попытке загрузки потенциально опасных файлов. Эта мера является частью постоянных усилий компании по защите пользователей от интернет-угроз.



Новая функция потребует от пользователей указать причину для загрузки файла, который Chrome считает подозрительным. Варианты включают: файл создан самим пользователем, пользователь доверяет источнику или готов принять риск. Независимо от выбранной причины, пользователь сможет продолжить загрузку.



Хотя точная цель сбора этой информации не раскрывается, предполагается, что Google будет использовать ее для улучшения своих алгоритмов безопасности. Однако некоторые пользователи могут посчитать этот дополнительный шаг излишним, учитывая, что любой ответ позволяет продолжить загрузку.



Это изменение следует за предыдущими обновлениями системы безопасности Chrome, включая сканирование файлов в реальном времени и блокировку потенциально вредоносных загрузок. Новая функция, как ожидается, будет внедрена в ближайших версиях браузера.