T-lite предлагает высокую эффективность и мощь, доступную для бизнес-приложений.

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Центр искусственного интеллекта Т-Банка представил новую русскоязычную языковую модель T-lite. Несмотря на небольшой размер в 8 миллиардов параметров, модель демонстрирует впечатляющие результаты, превосходя некоторые более крупные аналоги в тестах.



T-lite отличается эффективностью: она создана с использованием всего 3% вычислительных ресурсов, обычно необходимых для подобных моделей. При этом разработчики утверждают, что после дополнительного обучения T-lite может конкурировать с моделями, имеющими 20 миллиардов параметров.



Модель уже доступна для скачивания и может быть использована компаниями для создания собственных LLM-приложений без необходимости передачи данных третьим сторонам. Это открывает возможности для разработки, например, автоматизированных систем поддержки клиентов.