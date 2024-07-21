Новый профсоюз обещает улучшения условий труда и демократию на рабочем месте.

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Сотрудники студий Bethesda Game Studios в Далласе, Роквилле и Остине сформировали единый профсоюз под крылом Communications Workers of America (CWA). Это первый случай объединения работников игровой студии, принадлежащей Microsoft, в профсоюз.



Microsoft официально признала новый союз, что соответствует ранее данным обещаниям не препятствовать объединению сотрудников после приобретения Activision Blizzard.



Мэнди Паркер, старший системный дизайнер Bethesda, выразила энтузиазм по поводу этого шага, подчеркнув важность демократии на рабочем месте и возможность влиять на условия труда.



Это событие отражает растущую тенденцию к объединению работников в игровой индустрии, особенно на фоне недавних массовых увольнений в секторе.



Джонни Браун, президент CWA Local 2108, отметил, что этот шаг может помочь улучшить стандарты во всей отрасли и обеспечить более светлое будущее для работников индустрии видеоигр.



Ожидается, что в будущем к этому движению могут присоединиться и другие компании игровой индустрии.