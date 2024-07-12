Amazon обвиняют в искажении данных о переходе на чистую энергию
Технологический гигант Amazon столкнулся с обвинениями в предоставлении недостоверной информации о своих источниках энергии. Компания ранее заявляла о полном переходе на чистую энергию, однако группа сотрудников и экологических экспертов оспаривает эти утверждения.
Основные моменты:
1. Amazon утверждает, что использует 100% чистой электроэнергии благодаря инвестициям в возобновляемые источники.
2. Критики заявляют, что компания включает в расчеты сертификаты на чистую энергию, не отражающие реального потребления.
3. Сотрудники сообщают о расширении центров обработки данных, работающих на ископаемом топливе.
4. Эксперты считают методологию Amazon по расчету использования чистой энергии вводящей в заблуждение.
5. Несмотря на критику, некоторые эксперты призывают ценить усилия компании в направлении экологичности.
6. Amazon получила оценку B от CDP, что ниже, чем у конкурентов Google и Microsoft.
Ситуация поднимает вопросы о прозрачности корпоративной отчетности в области устойчивого развития и необходимости стандартизации методов расчета использования чистой энергии.
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