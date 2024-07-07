Китайская компания Nubia анонсировала выпуск нового игрового смартфона Red Magic 9S Pro. Устройство работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который является разогнанной версией стандартного чипа.
Технические характеристики:
- 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц
- Тройная основная камера (50 МП + 50 МП + 2 МП) и фронтальная 16 МП
- Аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт
Дизайн смартфона включает алюминиевую раму и RGB-подсветку. Red Magic 9S Pro уже доступен для предзаказа в Китае по цене от 550 долларов. Глобальный запуск запланирован на 16 июля, ожидаемая цена - около 700 долларов или евро.
Этот релиз укрепляет позиции Nubia на рынке высокопроизводительных игровых смартфонов.