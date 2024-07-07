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Nubia Red Magic 9S Pro: Игровой монстр с новейшим Snapdragon
Мощный аккумулятор, яркий AMOLED-экран и тройная камера в новом флагмане для геймеров

Китайская компания Nubia анонсировала выпуск нового игрового смартфона Red Magic 9S Pro. Устройство работает на новейшем процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version, который является разогнанной версией стандартного чипа.

Технические характеристики:
- 6,8-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц
- Тройная основная камера (50 МП + 50 МП + 2 МП) и фронтальная 16 МП
- Аккумулятор емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки 80 Вт

Дизайн смартфона включает алюминиевую раму и RGB-подсветку. Red Magic 9S Pro уже доступен для предзаказа в Китае по цене от 550 долларов. Глобальный запуск запланирован на 16 июля, ожидаемая цена - около 700 долларов или евро.

Этот релиз укрепляет позиции Nubia на рынке высокопроизводительных игровых смартфонов.

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Источник: phonearena.com
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tsMrkot
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l33t_h4x00r
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Эх в синтетике АМД проиграл, да еще и сайнбенчу на движке проплаченном Интел... вот это пэрэмога так пэрэмога...
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Леон Брусиловский
23:25
Владельцам китайских смартфонов надо быть очень осторожным в переезде на новую ос, вполне возможно получить кирпичик. Если вы не знаете как это сделать лучше обратиться в место где его покупали.
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Укротитель Укропов
23:24
пускай хоть за триллион америкосы свой металлолом выпускают, всё равно какие-нибудь хуситы из рогатки собьют потом.
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Укротитель Укропов
23:23
демилитаризация натовского рейха проходит успешно 👍тащите ещё, ВС РФ всё сожгут с удовольствием.
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Укротитель Укропов
23:22
всем известно, что боинги хлам и мусор, только либероидные рабы бегают защищать своих хозяев по любому поводу.
Boeing использовала в производстве самолётов запчасти из складов с металлоломом
Укротитель Укропов
23:17
поплачь шкур, по факту весь америкосовский хлам успешно уничтожается, как и хохлячье пушечное мясо тысячами ежедневно.
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boo4a
23:16
Привезли вагон дешманской китайской шляпы на развес. Странно, что в статье нет стандартной фишки про выходцев из гугла или наса, которых там зажимали и не давали творить чудеса.
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Укротитель Укропов
23:11
больного в зеркале увидишь ушлёпок. и перестань смотреть америкосовскую пропаганду, а то всю пустую башку враньём залил и хрюкаешь тут.
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