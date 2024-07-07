Новая эра мобильных ОС: что ждет пользователей Xiaomi и как изменится взаимодействие со смартфоном

© Xiaomi

Компания Xiaomi официально приступила к тестированию новой версии своей операционной системы - HyperOS 2.0. Эту информацию подтвердила команда XiaomiTime, обнаружив на OTA-сервере Xiaomi новое расширение [OSBigversion].



Ключевые факты:



1. Расширение [OSBigversion] используется для идентификации версий HyperOS. Например, HyperOS 1.0 отображается как [OSBigversion] => 1.0.



2. Ранее для версий MIUI использовалось расширение [Bigversion].



3. Номера сборок HyperOS начинаются с V816, что связано с датой первого выпуска MIUI (16.8.2010).



4. HyperOS 1.0 фактически является переименованной версией MIUI 15, о чем свидетельствует номер сборки V15.



Ожидается, что официальный анонс HyperOS 2.0 состоится в октябре вместе с презентацией серии смартфонов Xiaomi 15. После анонса компания начнет постепенное распространение обновления на поддерживаемые устройства.



Пользователям Xiaomi рекомендуется дождаться официального релиза для получения подробной информации о новых функциях и улучшениях в HyperOS 2.0.