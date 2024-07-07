Новые наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro засветились на Reddit до официального анонса. Фотографии демонстрируют обновленный дизайн, а покупатель делится первыми впечатлениями о звуке.

Несмотря на отсутствие официального анонса, новые наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro уже попали в руки покупателя. Фотографии устройства, включая зарядный чехол и упаковку, были опубликованы на Reddit.



Снимки демонстрируют обновленный дизайн наушников с новой подсветкой. Зарядный чехол также претерпел изменения. По словам покупателя, Galaxy Buds 3 Pro отличаются усиленными басами и шумоподавлением на уровне Apple AirPods Pro первого поколения.



Ожидается, что предзаказы на Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro стартуют 10 июля, в день официальной презентации. Возможно, Samsung предложит эти наушники в комплекте с новыми складными смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.



Продажи должны начаться во второй половине июля, точная дата пока не объявлена. Покупатели в США могут зарезервировать кредит в $50 на покупку будущих продуктов Samsung.



Официальные тесты и обзоры Galaxy Buds 3 Pro ожидаются после релиза устройства.