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Утечка: дизайн и характеристики Samsung Galaxy Buds 3 Pro раскрыты на Reddit
Новые наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro засветились на Reddit до официального анонса. Фотографии демонстрируют обновленный дизайн, а покупатель делится первыми впечатлениями о звуке.

Несмотря на отсутствие официального анонса, новые наушники Samsung Galaxy Buds 3 Pro уже попали в руки покупателя. Фотографии устройства, включая зарядный чехол и упаковку, были опубликованы на Reddit.

Снимки демонстрируют обновленный дизайн наушников с новой подсветкой. Зарядный чехол также претерпел изменения. По словам покупателя, Galaxy Buds 3 Pro отличаются усиленными басами и шумоподавлением на уровне Apple AirPods Pro первого поколения.

Ожидается, что предзаказы на Galaxy Buds 3 и Galaxy Buds 3 Pro стартуют 10 июля, в день официальной презентации. Возможно, Samsung предложит эти наушники в комплекте с новыми складными смартфонами Galaxy Z Fold 6 и Galaxy Z Flip 6.

Продажи должны начаться во второй половине июля, точная дата пока не объявлена. Покупатели в США могут зарезервировать кредит в $50 на покупку будущих продуктов Samsung.

Официальные тесты и обзоры Galaxy Buds 3 Pro ожидаются после релиза устройства.

#samsung #наушники #утечка #дизайн #reddit #дата выхода #фотографии #airpods pro #предзаказ #galaxy buds 3
Источник: sammobile.com
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