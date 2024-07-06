Obsidian делает ставку на качество сюжета и взаимодействий, отказываясь от романтических линий

Креативный директор Кэрри Патель сообщила, что в предстоящей ролевой игре Avowed от студии Obsidian не будет возможности завязывать романтические отношения с компаньонами. Это решение было принято для того, чтобы сосредоточиться на качественной проработке других аспектов взаимодействия с персонажами.



По словам Патель, команда хотела убедиться, что если бы они включили романтические линии, то смогли бы предложить equally значимый альтернативный путь без романтики. Учитывая глубокую интеграцию компаньонов в сюжет игры, разработчики решили либо реализовать эту функцию на высшем уровне, либо отказаться от нее полностью.



Obsidian также отказалась от многопользовательского режима в Avowed. Патель пояснила, что студия фокусируется на создании качественной одиночной кампании с проработанной историей, значимыми выборами и возможностью влиять на игровой мир.



Avowed позиционируется как фэнтезийный аналог научно-фантастической серии The Outer Worlds от той же студии. Разработчики стремятся создать более компактную и сфокусированную ролевую игру по сравнению с проектами Bethesda.