Правительство Австралии планирует усилить кибербезопасность и улучшить обмен данными с союзниками

Правительство Австралии в партнерстве с Amazon Web Services (AWS) планирует создать облачную систему высшего уровня секретности. Проект, получивший название TS Cloud, будет разработан совместно с Управлением радиотехнической разведки Австралии.



Основные моменты:



1. Цель: Безопасное хранение и обработка наиболее конфиденциальной информации страны.



2. Бюджет: До 2 миллиардов австралийских долларов (1,35 млрд USD) в течение 10 лет.



3. Инфраструктура: Планируется построить три специализированных центра обработки данных.



4. Управление: Будет создана местная дочерняя компания Amazon.



5. Преимущества: Улучшение анализа данных, использование ИИ и машинного обучения, повышение обороноспособности.



6. Международное сотрудничество: Ожидается улучшение взаимодействия с США.



Проект вызывает вопросы о суверенности данных и совместимости с системами других стран. Правительство заявляет о полном суверенитете облака, но детали пока не раскрываются.



Выбор AWS объясняется опытом компании в создании подобных систем для правительства США и Великобритании. Это решение отражает общую тенденцию к использованию облачных технологий в госсекторе, несмотря на сохраняющиеся опасения по поводу безопасности и роста расходов.