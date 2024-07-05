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ZANTI
Объявлен список участников игровой выставки Tokyo Game Show 2024
Рекордное число участников и возможные анонсы новых проектов обещают сделать TGS 2024 незабываемым.

Организаторы Tokyo Game Show 2024 опубликовали официальный список участников предстоящей выставки, которая пройдет с 26 по 29 сентября. В зоне General Exhibition Area будут представлены как известные компании, включая Bandai Namco Entertainment, Capcom, Nexon, SNK и Square Enix, так и Sony Interactive Entertainment, которая возвращается на мероприятие впервые с 2019 года.

Участие Sony вызывает особый интерес, так как компания может представить информацию о своих будущих проектах на 2025 год, в том числе о Death Stranding 2: On The Beach от Kojima Productions.

Tokyo Game Show 2024 обещает стать крупнейшим мероприятием в своей истории. Ожидается участие 731 экспонента и размещение 3190 выставочных стендов, что превышает показатели прошлого года. Ассоциация поставщиков компьютерных развлечений подтверждает масштабность предстоящего события.

Выставка возобновила свою работу в полноценном физическом формате в прошлом году после перерыва, вызванного пандемией COVID-19. Дальнейшие подробности о Tokyo Game Show 2024 будут объявлены позднее.

#square enix #capcom #sony interactive entertainment #nexon #bandai namco entertainment #игровая выставка #tokyo game show
Источник: gamingbolt.com
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