Открытый мир, новые механики и разнообразные режимы ждут фанатов в долгожданном продолжении серии Crazy Taxi

Компания Sega объявила о разработке новой части популярной серии игр Crazy Taxi. Согласно информации из объявления о вакансиях и видеоинтервью с командой разработчиков, новый проект будет представлять собой масштабную многопользовательскую игру с открытым миром.



Основные детали:



- Это первая основная часть серии с 2002 года

- Игра разрабатывается на движке Unreal Engine

- В проекте участвует Sega Sapporo Studio, основанная в 2021 году

- Разработчики стремятся сохранить стиль Crazy Taxi, добавляя новые механики

- Планируется создание реалистичной городской среды и локаций в стиле парка развлечений



Продюсер серии Кендзи Канно отметил, что команда работает над "совершенно новой" Crazy Taxi с возможностью одновременной игры для многих пользователей. Тизер-ролик также намекнул на разнообразие игровых режимов, показав игрока за рулем полицейской машины.



Дата выхода и поддерживаемые платформы пока не объявлены. Sega продолжает набор разработчиков для проекта, который описывается как игра уровня AAA.