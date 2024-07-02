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Crazy Taxi возвращается - Sega готовит масштабную многопользовательскую игру с открытым миром
Открытый мир, новые механики и разнообразные режимы ждут фанатов в долгожданном продолжении серии Crazy Taxi

Компания Sega объявила о разработке новой части популярной серии игр Crazy Taxi. Согласно информации из объявления о вакансиях и видеоинтервью с командой разработчиков, новый проект будет представлять собой масштабную многопользовательскую игру с открытым миром.

Основные детали:

- Это первая основная часть серии с 2002 года
- Игра разрабатывается на движке Unreal Engine
- В проекте участвует Sega Sapporo Studio, основанная в 2021 году
- Разработчики стремятся сохранить стиль Crazy Taxi, добавляя новые механики
- Планируется создание реалистичной городской среды и локаций в стиле парка развлечений

Продюсер серии Кендзи Канно отметил, что команда работает над "совершенно новой" Crazy Taxi с возможностью одновременной игры для многих пользователей. Тизер-ролик также намекнул на разнообразие игровых режимов, показав игрока за рулем полицейской машины.

Дата выхода и поддерживаемые платформы пока не объявлены. Sega продолжает набор разработчиков для проекта, который описывается как игра уровня AAA.

#игры #sega #новости игр #unreal engine #гонки #открытый мир #аркада #онлайн игра #aaa-игра #многопользовательская игра
Источник: automaton-media.com
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