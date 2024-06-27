Упрощение экосистемы Google - функции сканирования документов теперь доступны в популярном облаке

Google объявила о прекращении поддержки приложения Stack: PDF Scanner с 23 сентября 2024 года. Это решение принято в рамках стратегии компании по оптимизации сервисов и интеграции функций в более популярные приложения.



Функциональность Stack теперь доступна в Google Drive, что позволит пользователям сканировать и управлять документами в одном месте. Google предоставляет простой способ переноса документов из Stack в Drive:



1. Откройте Stack

2. Выберите "Аккаунт > Настройки > Экспортировать все документы в Drive"

3. Подтвердите экспорт



Документы будут перемещены в папку "Stack" в Google Drive. Также возможен экспорт отдельных документов через функцию "Поделиться".



Это изменение следует за недавними решениями Google о прекращении работы VPN в Google One и сервиса Google Podcasts. Компания стремится упростить свою экосистему и улучшить пользовательский опыт, консолидируя функции в основных приложениях.