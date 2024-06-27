Слухи о нативном запуске классики PS3 на PS5 набирают обороты. Что готовит Sony для геймеров.

PlayStation 3

Появились новые слухи о возможном добавлении поддержки игр PlayStation 3 (PS3) на PlayStation 5 (PS5). Ник Бейкер, соучредитель "Xbox Era", намекнул, что Sony работает над прямым воспроизведением некоторых игр PS3 на новейшей консоли.



В настоящее время игры PS3 доступны на PS5 только через облачный стриминг, что требует стабильного интернет-соединения. Этот метод не получил широкого одобрения среди игроков.



По словам Бейкера, поддержка может быть "выборочной", начиная с небольшого числа игр. Информация о возможных улучшениях, таких как повышение частоты кадров, не предоставлена.



Два года назад аналогичные слухи о разработке эмулятора PS3 для PS5 распространял Джефф Грубб. Sony не комментировала эти сообщения.



Игроки надеются на возможность прямого запуска классических игр PS3 на PS5, будь то ограниченный выбор или полноценный эмулятор. Однако стоит отметить, что эта информация основана на слухах и требует официального подтверждения от Sony.