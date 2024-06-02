Компания SpaceX планирует предоставлять услуги голосовой связи, текстовых сообщений и веб-браузинга напрямую с мобильных устройств.

Согласно заявлению, поданному в Федеральную комиссию по связи США (FCC), компания SpaceX намерена запустить свою широко ожидаемую услугу мобильной связи Starlink, которая позволит подключаться напрямую с мобильных телефонов, уже этой осенью 2024 года.



В своем заявлении SpaceX высоко оценила роль FCC в создании гибкой нормативной базы для дополнительного покрытия с космических аппаратов (SCS), которая обеспечит повсеместное мобильное покрытие для потребителей и спасателей. Компания поддерживает большую часть недавно принятого FCC постановления по SCS и с нетерпением ждет запуска коммерческой услуги прямой связи с сотовыми телефонами в США в ближайшее время.



Хотя изначально услуга Starlink будет предоставлять только текстовые сообщения, голосовые звонки и веб-браузинг, в будущем SpaceX планирует внедрить более продвинутые возможности. Компания отмечает, что эта улучшенная услуга не заменит наземные мобильные сети, но обеспечит дополнительный надежный канал связи там, где эти сети отсутствуют.



Однако в своем заявлении SpaceX выразила обеспокоенность существующей структурой FCC для спутниковой связи с телефонами. Компания настоятельно призвала FCC пересмотреть общий лимит на радиочастоты для сотовых спутников, который, по мнению SpaceX, может необоснованно ограничить покрытие и качество прямой связи с мобильными телефонами.