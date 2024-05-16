Облачный сервис Google по ошибке удалил учетную запись крупнейшего австралийского пенсионного фонда UniSuper.

Компания Google по ошибке удалила учетную запись австралийского пенсионного фонда UniSuper, объем активов которого составляет 125 миллиардов долларов. Из-за редкой ошибки в настройке системы более полумиллиона клиентов фонда в течение недели не имели доступа к своим пенсионным счетам.



UniSuper предоставляет услуги по накоплению средств на пенсию для сотрудников, работающих в сфере высшего образования и научных исследований в Австралии. Инцидент произошел из-за "уникальной" ошибки конфигурации в облачном сервисе Google Cloud, используемом фондом.



Генеральный директор UniSuper Питер Чан и генеральный директор Google Cloud Томас Куриан принесли извинения клиентам и заверили, что сбой не был кибер-атакой и никакие персональные данные не пострадали. Они пояснили, что ошибка была "единичным, уникальным событием", которое никогда ранее не происходило ни с одним из клиентов Google Cloud.



Руководители компаний заявили, что "такого не должно было случиться" и что они предпринимают все необходимые меры, чтобы восстановить доступ клиентов к их пенсионным счетам в кратчайшие сроки.