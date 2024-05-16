Компания Google по ошибке удалила учетную запись австралийского пенсионного фонда UniSuper, объем активов которого составляет 125 миллиардов долларов. Из-за редкой ошибки в настройке системы более полумиллиона клиентов фонда в течение недели не имели доступа к своим пенсионным счетам.
UniSuper предоставляет услуги по накоплению средств на пенсию для сотрудников, работающих в сфере высшего образования и научных исследований в Австралии. Инцидент произошел из-за "уникальной" ошибки конфигурации в облачном сервисе Google Cloud, используемом фондом.
Генеральный директор UniSuper Питер Чан и генеральный директор Google Cloud Томас Куриан принесли извинения клиентам и заверили, что сбой не был кибер-атакой и никакие персональные данные не пострадали. Они пояснили, что ошибка была "единичным, уникальным событием", которое никогда ранее не происходило ни с одним из клиентов Google Cloud.
Руководители компаний заявили, что "такого не должно было случиться" и что они предпринимают все необходимые меры, чтобы восстановить доступ клиентов к их пенсионным счетам в кратчайшие сроки.