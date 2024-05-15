Новая версия ОС для Android-часов от Google получит улучшенную энергоэффективность и ряд других полезных обновлений.

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Компания Google анонсировала скорый выход новой версии своей операционной системы для умных часов - Wear OS 5. Одним из ключевых обновлений станет значительное увеличение времени автономной работы устройств.



По словам представителей Google, во время занятий бегом расход заряда батареи в Wear OS 5 снизится на 20% по сравнению с предыдущей версией. Это продолжение тенденции, начатой с Wear OS 4, которая позволила Pixel Watch 2 работать целый день без подзарядки - чего не удавалось оригинальной модели.



Помимо улучшенной автономности, Wear OS 5 получит и другие обновления. В частности, появятся новые виджеты для отображения данных о погоде, прогрессе в достижении целей и другой полезной информации. Также платформа здоровья Google Health Connect будет расширена, позволяя получать данные из фоновых приложений.



Ожидается, что Wear OS 5 сначала появится на новых моделях умных часов от Samsung и Google, а затем будет доступно и для устройств других производителей. Несмотря на постепенное сокращение отставания от конкурентов, фрагментация Wear OS, похоже, сохранится.