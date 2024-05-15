Последние модели iPad Pro и iPad Air получили опцию, позволяющую пользователям ограничивать заряд батареи и отслеживать её состояние.

Компания Apple добавила новую опцию "Здоровье батареи" в меню настроек последних моделей iPad Pro и iPad Air. Эта функция позволяет пользователям получать более подробную информацию о состоянии аккумулятора их устройств.



Согласно сообщению MacRumors, новое меню похоже на настройки, представленные ранее в iPhone 15. Оно дает возможность ограничить зарядку батареи на уровне 80%, что может продлить срок её службы. Доступ к этой опции можно получить, перейдя в "Настройки" > "Батарея" > "Здоровье батареи".



В этом меню пользователи также найдут данные о количестве циклов зарядки, дате изготовления батареи и дате её первой зарядки. Данная функция была представлена в iPadOS 17.5 и пока недоступна на более старых моделях планшетов Apple.



Похожая опция "Оптимизированная зарядка батареи" уже несколько лет доступна владельцам MacBook. Она помогает избежать частой полной зарядки, что особенно актуально в эпоху удалённой работы, когда ноутбуки часто остаются подключенными к сети. Теперь аналогичная возможность появилась и у пользователей iPad, что особенно важно с учётом растущего сходства планшетов Apple с ноутбуками.