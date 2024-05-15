Илья Суцкевер, один из основателей и ведущих исследователей OpenAI, покидает компанию. Что ждет AI-гиганта без него

Илья Суцкевер, главный научный сотрудник и сооснователь компании по искусственному интеллекту OpenAI, объявил о своем уходе из организации. Это событие ознаменовало конец месяцев спекуляций в Кремниевой долине относительно будущего одного из ведущих исследователей в сфере ИИ, который ранее сыграл ключевую роль в кратковременном отстранении генерального директора Сэма Альтмана.

Во вторник OpenAI сообщила, что Суцкевера на посту главного научного сотрудника сменит Якуб Пахоцки, директор по исследованиям компании. В своем сообщении в социальной сети X Суцкевер назвал траекторию развития OpenAI "чудесной" и выразил уверенность в том, что компания сможет создать "безопасный и полезный" искусственный интеллект под нынешним руководством.



Уход Суцкевера означает потерю для OpenAI опытного руководителя и известного исследователя, который с самого основания компании в 2015 году играл ключевую роль, в том числе в обсуждении вопросов безопасности технологий ИИ. Ранее Суцкевер расходился во взглядах на стратегию с Альтманом.



Суцкевер сообщил, что работает над новым, пока не названным проектом, который имеет для него "большое личное значение". Новым главным научным сотрудником OpenAI стал Якуб Пахоцки, руководивший разработкой модели GPT-4.