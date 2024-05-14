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Google работает над возможностью запуска ChromeOS на Android-устройствах
Google работает над возможностью запуска ChromeOS на Android-устройствах, что позволит использовать смартфоны как полноценные настольные ПК.

Согласно последним сообщениям, Google разрабатывает новую функцию, которая позволит пользователям запускать операционную систему ChromeOS на своих Android-смартфонах и планшетах. Это даст возможность использовать мобильные устройства в качестве полноценных настольных компьютеров.

Ключевым элементом этой разработки является новая технология, называемая Android Virtualization Framework. Она позволяет установить вторую операционную систему в виртуальной машине на Android-устройстве. До этого единственной официально поддерживаемой второй ОС была урезанная версия Android, предназначенная для запуска приложений в изолированной среде.

Однако, как сообщает Мишаль Рахман из Android Authority, Google теперь демонстрирует сборку открытой версии ChromeOS, работающую на виртуальной машине на смартфонах Pixel. Это означает, что пользователи смогут запускать полноценную настольную версию браузера Chrome со всеми расширениями и веб-приложениями прямо на своих мобильных устройствах.

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Хотя на данный момент эта функция находится на стадии разработки и неясно, когда она будет доступна широкой публике, сам факт, что Google работает над возможностью запуска ChromeOS на Android-устройствах, говорит о серьезных намерениях компании. Если реализация окажется успешной, это может открыть новые возможности для использования смартфонов и планшетов в качестве полноценных настольных компьютеров.

#смартфон #google #android #pixel #chromeos #мобильные технологии #виртуализация #dex #виртуальная машина #ubuntu touch
Источник: liliputing.com
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