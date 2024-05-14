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Новые функции ИИ в iOS 18 могут позволить пользователям блокировать рекламу на сайтах
Новая функция "Web Eraser" в iOS 18 может навредить издателям.

© Unsplash, Austin Distel

Согласно слухам, Apple планирует внедрить в iOS 18 новые функции искусственного интеллекта. Одна из таких функций, называемая "Web Eraser", позволит пользователям выбирать, какие части веб-сайтов им отображать.

Хотя эта функция не нацелена специально на рекламу, очевидно, что одним из первых элементов, которые пользователи попытаются скрыть, станет реклама. Это вызывает серьезную обеспокоенность у Ассоциации новостных СМИ (NMA), представляющей британские газеты.

NMA утверждает, что реклама является ключевым источником дохода для многих издательств, и блокировка рекламы может серьезно навредить их способности устойчиво финансировать свою деятельность. В письме, направленном в Apple, NMA предупреждает, что "блокировка рекламы - это грубый инструмент, который препятствует возможности создателей контента устойчиво финансировать свою работу и может привести к тому, что потребители пропустят важную информацию, которая могла бы быть им очень полезной".

Хотя некоторые пользователи могут указать на существующие блокировщики рекламы, их использование по-прежнему относительно невелико. Однако, если функция "Web Eraser" станет доступной для всех пользователей iPhone, это может существенно повлиять на динамику и количество показываемой рекламы.

Маловероятно, что письмо NMA изменит планы Apple, но у компании еще есть время, прежде чем iOS 18 будет выпущена. Ожидается, что следующее крупное обновление программного обеспечения для iPhone будет представлено на WWDC 10 июня, но оно не поступит в открытый доступ до сентября.

#apple #мобильные устройства #реклама #исскусвенный интеллект #новости технологий #ios18 #блокировка рекламы #издатель
Источник: imore.com
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