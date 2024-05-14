Unitree представила нового впечатляющего робота-гуманоида G1 для широкого применения.

© UnitreeКитайская компания Unitree, известная своими роботами-собаками, представила свою новую разработку - для робота-гуманоида G1. Этот робот является более совершенной моделью по сравнению с предыдущим роботом-гуманоидом H1, выпущенным компанией.



G1 оснащен человекоподобными руками, светящимся лицом с датчиками и камерами, а также способен выполнять различные движения, включая сальто назад. Робот весит около 35 кг и может работать автономно до 2 часов на одном заряде аккумулятора.



Компания Unitree предлагает две версии G1 - стандартную и образовательную. Стартовая цена модели составляет 16 000 долларов США, что значительно ниже, чем у предыдущей модели H1. Это делает G1 более доступным для использования в качестве помощника, рабочего на сборочной линии или исследовательского инструмента.



Разработка роботов-гуманоидов в Unitree ведется параллельно с совершенствованием их роботов-собак. Компания стремится занять свою нишу на быстрорастущем рынке робототехники.